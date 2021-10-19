"Андерлехт" и "Брюгге" поспорят за двух 14-летних россиян

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"Андерлехт" и "Брюгге" поспорят за двух 14-летних россиян

Воспитанники футбольной Академии имени Юрия Коноплёва Павел Гулин и Артем Чистяков могут продолжить карьеру в Европе.

По информации "Матч ТВ", обоих футболистов заметили скауты бельгийских грандов - "Андерлехта" и "Брюгге".

Сообщается, что 14-летних россиян собираются пригласить на стажировку в клубы Про-Лиги.

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