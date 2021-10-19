"Андерлехт" и "Брюгге" поспорят за двух 14-летних россиян
Воспитанники футбольной Академии имени Юрия Коноплёва Павел Гулин и Артем Чистяков могут продолжить карьеру в Европе.
По информации "Матч ТВ", обоих футболистов заметили скауты бельгийских грандов - "Андерлехта" и "Брюгге".
Сообщается, что 14-летних россиян собираются пригласить на стажировку в клубы Про-Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20