"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
"Андерлехт" интересуется иранским форвардом "Рубина" Сердаром Азмуном, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, бельгийский клуб хочет усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна и рассматривает вариант с 24-летним футболистом в качестве приоритетного.
Казанцы готовы расстаться с нападающим, однако выручить за него они намерены не менее 10 миллионов евро. На иранца также претендует питерский "Зенит".
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 9,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27