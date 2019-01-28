"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"

"Андерлехт" интересуется иранским форвардом "Рубина" Сердаром Азмуном, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, бельгийский клуб хочет усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна и рассматривает вариант с 24-летним футболистом в качестве приоритетного.

Казанцы готовы расстаться с нападающим, однако выручить за него они намерены не менее 10 миллионов евро. На иранца также претендует питерский "Зенит".

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 9,5 миллионов евро.

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