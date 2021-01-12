"Андерлехт" может подписать украинского нападающего
Брюссельский "Андерлехт" проявляет интерес к нападающему львовского "Руха" Николаю Кухаревичу, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По сведениям источника, клубы ведут переговоры о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. При этом у форварда есть еще несколько предложений от иностранных клубов.
19-летний Кухаревич выступает за "Рух" с 2020 года. Всего он провел за львовский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Сыграл два матча за молодежную сборную Украины и забил три гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.
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Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
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|Мукрон Перувелз
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