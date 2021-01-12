"Андерлехт" может подписать украинского нападающего

Теги андерлехттрансферыниколай кухаревич

"Андерлехт" может подписать украинского нападающего

Брюссельский "Андерлехт" проявляет интерес к нападающему львовского "Руха" Николаю Кухаревичу, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По сведениям источника, клубы ведут переговоры о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. При этом у форварда есть еще несколько предложений от иностранных клубов.

19-летний Кухаревич выступает за "Рух" с 2020 года. Всего он провел за львовский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Сыграл два матча за молодежную сборную Украины и забил три гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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