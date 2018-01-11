"Андерлехт" назвал цену "Манчестер Юнайтед" на Дендонкера

Бельгийский "Андерлехт" назвал цену английскому "Манчестер Юнайтед" на своего полузащитника Леандера Дендонкера.

Так, генеральный менеджер "пурпурно-белых" Герман Ван Хольсбек заявил: "Мы не собираемся отпускать нашу звезду. Если, конечно, не поступит сумасшедшее предложение. Тогда мы будем вынуждены обсудить этот вопрос. Возможно, нас устроит сумма в 25-30 миллионов евро, но тогда нам также нужно будет найти для него замену".

В нынешнем сезоне Дендонкер сделал 1 результативную передачу в 27 играх за "Андерлехт".

Напомним, Ибрагимович может покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru