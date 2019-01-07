"Андерлехт" назвал имя нового тренера

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"Андерлехт" назвал имя нового тренера

"Андерлехт" возглавил Фред Руттен. Об этом сообщил официальный сайт бельгийской команды.

Ранее стало известно, что главного тренера клуба Хейна Ванхазебрука уволили в декабре 2018 года.

Ранее Руттен работал с ПСВ, "Твенте", "Шальке", "Витесс" и "Фейеноорд".

"Андерлехт" располагается на 5 месте чемпионата Бельгии.

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