"Андерлехт" объявил о переходе из "Монако" полузащитника Шадли

Полузащитник сборной Бельгии и "Монако" Насер Шадли перешел в "Андерлехт".

30-летний футболист будет играть в немецком клубе до 2020 года на правах аренды.

Шадли перешел в "Монако" из "Вест Бромвича" в 2018 года за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он в 22 матчах не отметился результативными действиями.

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