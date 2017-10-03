"Андерлехт" определился с новым главным тренером

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"Андерлехт" определился с новым главным тренером

"Андерлехт" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Хейна Ванхазебрука.

У руля "пурпурно-белых" 53-летний специалист сменил Рене Вейлера, уволенного в середине сентября. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Отметим, что ранее Ванхазебрук возглавлял "Харельбеке", "Уайт Стар Лауве", "Кортрейк", "Генк" и "Гент".
 
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