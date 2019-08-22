"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей

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"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей

Защитник "Андерлехта" Венсан Компани больше не является играющим тренером клуба.

По сведениям Goal.com, футболиста освободили от тренерских обязанностей из-за последних результатов команды. После четырех матчей "Андерлехт" смог набрать всего два очка.

"Компани во время игры должен исполнять больше роль футболиста. Он должен быть в состоянии руководить командой на поле", - заявил наставник команды Саймон Дэвис.

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