"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей
Защитник "Андерлехта" Венсан Компани больше не является играющим тренером клуба.
По сведениям Goal.com, футболиста освободили от тренерских обязанностей из-за последних результатов команды. После четырех матчей "Андерлехт" смог набрать всего два очка.
"Компани во время игры должен исполнять больше роль футболиста. Он должен быть в состоянии руководить командой на поле", - заявил наставник команды Саймон Дэвис.
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