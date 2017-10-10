"Андерлехт" приглашает Вермалена

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"Андерлехт" приглашает Вермалена

Защитник "Барселоны" Томас Вермален в январе может оказаться в "Андерлехте", сообщает Sport Witness.

По информации источника, бельгийский клуб приглашает 31-летнего центрбека, чтобы тот имел возможность получать игровую практику в преддверии ЧМ-2018.

Стоит отметить, что в этом сезоне Вермален не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

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