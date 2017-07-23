"Андерлехт" стал обладателем Суперкубка Бельгии
В матче за Суперкубок Бельгии "Андерлехт" победил "Зюлте-Варегем" со счётом 2:1 и стал обладателем трофея.
"Андерлехт" – "Зюлте-Варегем" - 2:1
Голы: де Фо, 3 - 0:1, Ханни, 46 - 1:1, Требель, 59 - 2:1.
"Андерлехт": Зельс, Спайич, Обрадович (Геркенс, 76), Аппиа, Мбоджи, Требель, Кумс, Станчу (Оньекуру, 65), Ханни, Кипчу, Теодорчик (Телин, 85).
"Зюлте-Варегем": Бостин, Элен, Хамалайнен, де Фо, Дерейк, Де Сарт, де По (Лейя-Исека, 79), Кайя, Копман (Думбия, 66), Олайинка, Шапоньич. | http://soccernews.ru
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