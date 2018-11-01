"Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном" в 13-м туре чемпионата Бельгии

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"Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном" в 13-м туре чемпионата Бельгии

"Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном" в 13-м туре чемпионата Бельгии. 

"Андерлехт" - "Локерен" - 1:1.

Голы: Димата, 59, Десхахт, 53.

"Андерлехт" занимает четвертое место в чемпионате.

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1 Клуб Брюгге 30 67
2 Андерлехт 30 55
3 Шарлеруа 30 51
4 Гент 30 50
5 Генк 30 44
6 Стандард Льеж 30 44
7 Кортрийк 30 42
8 Антверпен 30 41
9 Зульте-Варегем 30 37
10 Сент-Трюйден 30 37
11 Остенде 30 36
12 Ред Стар Ваасланд 30 35
13 Локерен 30 31
14 Мукрон Перувелз 30 30
15 Эупен 30 27
16 Мехелен 30 27
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