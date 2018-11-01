"Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном" в 13-м туре чемпионата Бельгии
"Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном" в 13-м туре чемпионата Бельгии.
"Андерлехт" - "Локерен" - 1:1.
Голы: Димата, 59, Десхахт, 53.
"Андерлехт" занимает четвертое место в чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27