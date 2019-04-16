"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

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"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

"Андерлехт" уволил главного тренера Фреда Руттена. Об этом сообщает твиттер команды.

Специалист расторг контакт с клубом по взаимному согласию.

56-летний нидерландец стал главным тренером бельгийской команды в январе 2019 года. Под его руководством "Андерлехт" провел 13 матчей. 

Команды занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 26 очков.

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