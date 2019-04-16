"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена
"Андерлехт" уволил главного тренера Фреда Руттена. Об этом сообщает твиттер команды.
Специалист расторг контакт с клубом по взаимному согласию.
56-летний нидерландец стал главным тренером бельгийской команды в январе 2019 года. Под его руководством "Андерлехт" провел 13 матчей.
Команды занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 26 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|30
|63
|2
|Клуб Брюгге
|30
|56
|3
|Стандард Льеж
|30
|53
|4
|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20