"Андерлехт" возобновил тренировки и подвергся критике

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"Андерлехт" возобновил тренировки и подвергся критике

"Андерлехт" тайно возобновил тренировки. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По данным источника, клуб публично не сообщил о том, что будет проводить тренировки. Однако занятия будут проходить на добровольной основе. То есть игроки будут сами решать посещать тренировки или нет. Первое занятие посетило 20 футболистов.

В клубе сообщают, что все меры безопасности соблюдены, санитарные нормы не нарушались, игроки занимались разделенными подгруппами, не контактировали друг с другом.

Многие раскритиковали данное решение клуба.

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