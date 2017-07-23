"Андерлехт" – "Зюлте-Варегем" - 2:1 (обзор)

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"Андерлехт" – "Зюлте-Варегем" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Бельгии между "Андерлехтом" и "Зюлте-Варегемом".

Не пропустите: "Андерлехт" стал обладателем Суперкубка Бельгии. | http://soccernews.ru

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