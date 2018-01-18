Андерсен: "Тренер "Бернли" Дайч ел червей на тренировках"

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Андерсен: "Тренер "Бернли" Дайч ел червей на тренировках"
Сорен Андерсен, который ранее играл с нынешним тренером "Бернли" Шоном Дайчем за "Бристоль Сити", объяснил, почему у того низкий голос.

"У Дайча всегда был такой голос. Может быть это произошло потому, что он ел дождевых червей. Это происходило на каждой тренировке и выглядело ужасно. Я никогда не видел ничего подобного. Он был замечательным футболистом, но подобные поступки... Червяки были постоянно вокруг нас и всем мешали. Думаю, что Шон провоцировал нас таким образом. Чтобы нас отвлечь, он съедал одного-двух червей", – приводит слова Андерсена The Telegraph.

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