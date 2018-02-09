Андерсон хочет покинуть "Лацио" и вернуться в Бразилию

Бразильский полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон может покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист хочет вернуться в Бразилию в ближайшее время. Стоит отметить, что трансферное окно в бразильском чемпионате открыто до начала апреля.

Впрочем римляне не горят желанием расставаться с хавбеком.

В этом сезоне 24-летний Андерсон провел за "Лацио" 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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