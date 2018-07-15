Андерсон сделал заявление о своем переходе в "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедфелипе андерсон

Андерсон сделал заявление о своем переходе в "Вест Хэм"
Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон прокомментировал свой переход в "Вест Хэм Юнайтед".

"Я счастлив перейти в "Вест Хэм". За этот клуб выступали такие замечательные игроки, как Бобби Мур, Карлос Тевес и Паоло Ди Канио. Они были кумирами фанатов. Быть может и мне удастся войти в число клубных легенд", - приводит слова Андерсона официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Андерсон перешел в "Вест Хэм" за 35 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории лондонского клуба.

Не пропустите: "Вест Хэм" объявил о трансфере Фелипе Андерсона. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов