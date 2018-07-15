Андерсон сделал заявление о своем переходе в "Вест Хэм"



Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон прокомментировал свой переход в "Вест Хэм Юнайтед".

"Я счастлив перейти в "Вест Хэм". За этот клуб выступали такие замечательные игроки, как Бобби Мур, Карлос Тевес и Паоло Ди Канио. Они были кумирами фанатов. Быть может и мне удастся войти в число клубных легенд", - приводит слова Андерсона официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Андерсон перешел в "Вест Хэм" за 35 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории лондонского клуба.

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