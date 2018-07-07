Андерссон: "Англия заслужила победу и по делу вышла в полуфинал Чемпионата Мира"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарии после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Англии.

"Мы столкнулись с очень хорошим соперником. И не смогли показать свой футбол. Первые полчаса мы контролировали матч, но потом Англия забила с углового. Британцы очень хорошо защищаются, но мы всё равно создали несколько классных моментов. Как минимум три. Но, к сожалению, мы их не реализовали. Тем не менее, Англия заслужила победу и по делу вышла в полуфинал Чемпионата Мира" - сказал Андерссон.

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