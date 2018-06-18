Андерссон подвёл итоги матча со сборной Южной Кореи

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Андерссон подвёл итоги матча со сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Южной Кореи.

"Сегодня в первые 10 минут соперник действовал хорошо, но потом мы вошли в свою игру и играли уверенно. Меня несколько напугало то, что первый тайм закончился со счётом 0:0. И вы знаете, это всегда дискомфортно, когда ты не можешь забить до перерыва, хотя есть возможности. В эпизоде с пенальти, когда использовали видеоповтор, по мне и так всё было ясно. В концовке мы устали, реже стали делать набеги на ворота соперника, но шанс на создание голевых ситуаций был, следовали плану. И я рад, что он принёс результат" - сказал Андерссон.

Не пропустите видеообзор матча Швеция - Южная Корея. | http://soccernews.ru

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