"Андорра" Пике переведена в Сегунду Б
Клуб "Андорра", которой владеет защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике, переведён в Сегунду. Об этом пишет Mundo Deportivo.
Команда займет место клуба "Реус Депортиу", который был исключен из-за финансовых проблем. "Андорра" уже заплатила пошлину в размере 452 тысяч евро.
Напомним, Пике купил клуб в конце 2018 года. На тот момент у команды был долг в размере 200 тысяч евро.
Вчера, 29 июля, стало известно, что Пике купил еще один клуб "Химнастик Манреса".
Не пропустите: ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
-
К полузащитнику "Спартака" Фернандо проявляют интерес в Китае
-
Клопп рассказал о финальном этапе предсезонной подготовки
-
Лэмпард: "Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим"
-
Медведев: "Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому "Зенит"
-
"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Артуром Масуаку
-
"Андорра" Пике переведена в Сегунду Б
-
Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавит китайский клуб
-
Годин назвал причину перехода в "Интер"
-
1
Медведев: "Переговоры с "Барселоной" по Малкому в самой активной стадии"
-
Магуайр пропустил тренировку "Лестера". "МЮ" готов купить его за 88 миллионов евро
-
Анчелотти заявил, что не расстроен срывом трансфера в клуб Николя Пепе
-
"Интер" рассматривает покупку Кавани за 50 миллионов евро
-
Дзюба завтра начнет подготовку к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром"
-
Верратти: "Я бы расстроился, увидев, что Неймар покидает ПСЖ"
-
Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы
-
СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"
-
2
Болельщики "Реала" считают, что Азару мешают лишние килограммы для хорошей игры
-
Роналду планирует приобрести виллу по соседству с Конором Макгрегором
-
"Сельта" близка к покупке игрока дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагавы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32