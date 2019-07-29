"Андорра" Пике переведена в Сегунду Б

Клуб "Андорра", которой владеет защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике, переведён в Сегунду. Об этом пишет Mundo Deportivo.



Команда займет место клуба "Реус Депортиу", который был исключен из-за финансовых проблем. "Андорра" уже заплатила пошлину в размере 452 тысяч евро.



Напомним, Пике купил клуб в конце 2018 года. На тот момент у команды был долг в размере 200 тысяч евро.

Вчера, 29 июля, стало известно, что Пике купил еще один клуб "Химнастик Манреса".

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