Андорра – Португалия - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе между сборными Андорры и Португалии.

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