Андре Айю близок к возвращению в "Суонси"

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андре Айю близок к переходу в "Суонси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 28-летний ганец может присоединиться к "лебедям" до закрытия зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что Андре Айю уже выступал за "Суонси" с 2015 по 2016 год, после чего перебрался в "Вест Хэм", в составе "молотобойцев" сыграл 50 матчей и забил 12 голов.

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