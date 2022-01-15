Андре Айю стал рекордсменом Кубка Африки
Фото инстаграм Андре Айю
Нападающий "Аль-Садда" Андре Айю отличился в матче 2-го тура группового этапа Африканского Кубка Наций между сборными Ганы и Габона (1:1).
Для 32-летнего футболиста этот гол стал десятым в играх континентального первенства.
Таким образом, Айю стал рекордсменом турнира. Ранее ни один ганец не забивал 10 мячей в рамках Кубка Африки.
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|3
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|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
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|3
|4
|Танзания
|3
|0
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|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
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|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
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|Намибия
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|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
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|3
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|3
|Ангола
|3
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|Группа F
|М
|О
|1
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|3
|5
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|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
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