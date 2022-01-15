Андре Айю стал рекордсменом Кубка Африки

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Нападающий "Аль-Садда" Андре Айю отличился в матче 2-го тура группового этапа Африканского Кубка Наций между сборными Ганы и Габона (1:1).

Для 32-летнего футболиста этот гол стал десятым в играх континентального первенства.

Таким образом, Айю стал рекордсменом турнира. Ранее ни один ганец не забивал 10 мячей в рамках Кубка Африки.

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