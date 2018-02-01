Андре Айю вернулся в "Суонси"

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Андре Айю вернулся в "Суонси"

Ганский нападающий "Вест Хэма" Андре Айю перешел в "Суонси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро и она может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. Форвард подписал контракт с "лебедями" контракт до лета 2021 года. Стоит отметить, что ганец ранее уже играл за "Суонси" в сезоне-2015/16.

28-летний Айю выступал за "Вест Хэм" с 2016 года, провел за клуб 50 матчей и забил 12 голов. Ранее играл за "Марсель", "Лорьян" и "Арль-Авиньон". За сборную Ганы сыграл 75 матчей и забил 14 голов. Двукратный обладатель Кубка французской Лиги, двукратный обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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