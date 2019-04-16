Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии

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Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии

Полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии, утверждает ВВС.

Футболиста наказали за то, что он специально наступил на ногу игроку "Фулхэма" Александру Митровичу в матче АПЛ. Судья не заметил этого по ходу матча, однако после, эпизод был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Таким образом, Гомеш пропустит 3 игры и сможет участвовать лишь в матче 38-го тура против "Тоттенхэма", который пройдет 12 мая.

В нынешнем сезоне 25-летний португалец участвовал в 26 матчах, отметившись 2 ассистами и 1 голом. 

А еще: "Тоттенхэм" хочет купить Андре Гомеша| http://soccernews.ru

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