Андре Гомеш готов сыграть с "Эспаньолом"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш сможет принять участие в игре с "Эспаньолом".

Как сообщает Marca, португалец вернулся в общую группу. Напомним, что у футболиста была желудочная инфекция.

Также к матчу с "Эспаньолом" готовились игроки "Барселоны Б" Карлес Аленья, Давид Костас и Марк Кардона.

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