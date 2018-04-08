Андре Гомеш: "Хочу остаться в "Барселоне" и прогрессировать"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш высказался о своем будущем.

" Я очень счастлив, я хочу поблагодарить болельщиков за то уважение и внимание, которое они мне проявили. Я хочу дать больше клубу и сделать их счастливыми. Я думаю, что что-то изменилось. Вижу ли я свое будущее в "Барселоне"? Да, я хочу быть здесь и прогрессировать рядом с лучшими игроками ", - цитирует 24-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Суарес назвал нежелательного соперника для "Барселоны" по Лиге Чемпионов. | soccernews.ru