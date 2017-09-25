Андре Гомеш: "Игра "Барселоны" подходит не для всех футболистов"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш высказался о своих проблемах в команде.

"Игра "Барселоны" подходит не для всех футболистов. К тому же, в прошлом сезоне были некоторые моменты, из-за которых я не смог в полной мере адаптироваться в команде ", - приводит слова 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" увеличила свою выигрышную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей. | soccernews.ru