Андре Гомеш: "Игра "Барселоны" подходит не для всех футболистов"

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Андре Гомеш: "Игра "Барселоны" подходит не для всех футболистов"Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш высказался о своих проблемах в команде.

"Игра "Барселоны" подходит не для всех футболистов. К тому же, в прошлом сезоне были некоторые моменты, из-за которых я не смог в полной мере адаптироваться в команде", - приводит слова 24-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" увеличила свою выигрышную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей. | soccernews.ru

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