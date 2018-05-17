Андре Гомеш может перебраться в Италию

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Андре Гомеш может перебраться в Италию

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах португальца заинтересован "Наполи". Отмечается, что покупка игрока - это одно из условий Маурицио Сарри для продления контракта с клубом.

В этом сезоне Гомеш провел 31 игру и отметился одной голевой передачей.

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