Андре Гомеш может продолжить карьеру во Франции

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Андре Гомеш может продолжить карьеру во ФранцииПолузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш может продолжить карьеру во Франции, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, новым претендентом на 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" стал "Монако". Монегаски могут воспользоваться своими тесными связями с агентом португальца Жорже Мендешем, чтобы заполучить игрока каталонского гранда.

В завершившемся сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним, "Монако" приобрел 16-летнего хавбека "Андерлехта". | soccernews.ru

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