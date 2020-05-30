Андре Гомеш не смог выбрать между Роналду и Месси

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Андре Гомеш не смог выбрать между Роналду и Месси

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш затруднился ответить на вопрос, кто лучше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.

"Нужно наслаждаться игрой обоих. Я многому научился у них. И у того, и у другого огромный талант, но также и невероятный менталитет. Они всегда хотят побеждать и очень расстраиваются, если не выигрывают. Они всегда готовы отдать все силы для победы", - цитирует хавбека "ирисок" Eleven Sports.

Напомним, что Гомеш играет с Роналду за сборную Португалии, а с Месси выступал вместе за "Барселону".

У форварда "Ювентуса" в активе пять "Золотых мячей", на счету нападающего "Барселоны" на одну награду больше.

Не пропустите: Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes. | http://soccernews.ru
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