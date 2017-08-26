Андре Гомеш не сыграет с "Алавесом"

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Андре Гомеш не сыграет с "Алавесом"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш пропустит игру с "Алавесом", сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у футболиста приступ гастроэнтерита. Отметим, что в игре 1-го тура Примеры игрок также не сыграл.

Напомним, что против "Алавеса" готовы сыграть Иньеста и Паулиньо.

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