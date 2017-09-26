Андре Гомеш обвинил Месси в своей неудачной игре в "Барселоне"

Теги барселонаандре гомешлионель месси

Андре Гомеш обвинил Месси в своей неудачной игре в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш назвал главную причину своей неудачной игры в нынешнем клубе.

Так, по информации испанской прессы, португалец уже смирился с тем, что у него не будет шанса проявить себя в стане "сине-гранатовых", пока в команде будет находиться ее главная звезда Лионель Месси. Именно в аргентинце, который изначально выступал против приобретения хавбека "Валенсии", Гомеш видит причину того, что он не чувствовал должного доверия со стороны партнеров по команде и тренерского штаба.

Напомним, ранее Гомеш высказался о своих проблемах в "Барселоне". | soccernews.ru

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