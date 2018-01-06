Андре Гомеш отклонил предложение клуба из АПЛ

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Андре Гомеш отклонил предложение клуба из АПЛАнглийский "Вест Хэм" сделал предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует испанская пресса.

Однако 24-летний хавбек "сине-гранатовых" отказался от возможного перехода в стан "молотобойцев", посчитав такое продолжение своей карьеры существенным шагом назад. Португалец готов будет покинуть каталонский гранд только ради команд, которые выступают в Лиге Чемпионов и борются за высокие места в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Напомним, Мина намерен перейти в "Барселону" уже в январе. | soccernews.ru

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