Андре Гомеш отклонил предложение клуба из АПЛ

Английский "Вест Хэм" сделал предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует испанская пресса.

Однако 24-летний хавбек "сине-гранатовых" отказался от возможного перехода в стан "молотобойцев", посчитав такое продолжение своей карьеры существенным шагом назад. Португалец готов будет покинуть каталонский гранд только ради команд, которые выступают в Лиге Чемпионов и борются за высокие места в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Напомним, Мина намерен перейти в "Барселону" уже в январе. | soccernews.ru