Андре Гомеш поздравил "Барселону" с выигрышем Суперкубка Испании

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", поздравил "сине-гранатовых" с выигрышем Суперкубка Испании.

Так, в своем твиттере 25-летний хавбек "молотобойцев" написал: "Счастливый понедельник для всех "кулес"! Поздравляю с выигрышем Суперкубка".

Напомним, в матче за Суперкубок Испании "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1.

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