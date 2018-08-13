Андре Гомеш поздравил "Барселону" с выигрышем Суперкубка Испании

1 Теги барселонаандре гомеш

Андре Гомеш поздравил "Барселону" с выигрышем Суперкубка ИспанииПолузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", поздравил "сине-гранатовых" с выигрышем Суперкубка Испании.

Так, в своем твиттере 25-летний хавбек "молотобойцев" написал: "Счастливый понедельник для всех "кулес"! Поздравляю с выигрышем Суперкубка".

Напомним, в матче за Суперкубок Испании "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1.

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Комментарии
Kireman

А я поздравляю фанов Барсы с тем , что сплавили этот балласт

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