Андре Гомеш просит выставить его на трансфер

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш твёрдо намерен уйти из каталонского клуба ближайшим летом.

Как сообщает Football Espana, 24-летний хавбек попросил руководство "сине-гранатовых" выставить его на трансфер.

Главным претендентом на португальца считается туринский "Ювентус".

В этом сезоне Гомеш сыграл за "Барселону" 28 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru