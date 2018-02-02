Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице

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Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, причиной госпитализации португальца стала желудочная инфекция. Он проходил лечение с субботы по среду.

Также от этой болезни пострадали хавбек Серхио Бускетс, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде и физиотерапевт Антонио Позанко.

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