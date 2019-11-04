Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

У игрока был выявлен перелом правого голеностопа со смещением.

Вчера, 3 ноября, Гомеш получил серьезную травму в матче 11-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (1:1). В конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье.

А еще: Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование | http://soccernews.ru