Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
У игрока был выявлен перелом правого голеностопа со смещением.
Вчера, 3 ноября, Гомеш получил серьезную травму в матче 11-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (1:1). В конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье.
А еще: Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|11
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|Челси
|11
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|5
|Арсенал Лондон
|11
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|11
|16
|7
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|9
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|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
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|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
|10
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|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
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|Астон Вилла
|11
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|17
|Эвертон
|10
|10
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|Саутгемптон
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|8
|19
|Норвич Сити
|11
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|Уотфорд
|11
|5