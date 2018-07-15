Андре Гомеш выбрал между двумя клубами АПЛ

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mundo Deportivo, на португальца претендую "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако сам игрок предпочитает перебраться в стан "шпор".

Отмечается, что Гомеш мечтает поработать под руководством Маурисио Почеттино.

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