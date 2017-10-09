Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"

Теги барселоналионель мессиандре гомеш

Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси не руководит командой вместо главного тренера.

"Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны" вместо Вальверды. Это ложь. Я слишком уважаю их обоих, чтобы сказать такое", - приводит слова Гомеша AS.

Ранее сообщалось, что Гомеш винит Месси в своей неудачной игре за "Барселону".

Не пропустите: Андре Гомеш обвинил Месси в своей неудачной игре в "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов