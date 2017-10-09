Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси не руководит командой вместо главного тренера.

"Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны" вместо Вальверды. Это ложь. Я слишком уважаю их обоих, чтобы сказать такое", - приводит слова Гомеша AS.

Ранее сообщалось, что Гомеш винит Месси в своей неудачной игре за "Барселону".

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