Андре Гомеш: "Жизнь в "Барселоне" стала для меня адом"

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Андре Гомеш: "Жизнь в "Барселоне" стала для меня адом"Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в стане "сине-гранатовых".

"Может быть, это не самое лучшее слово, но моя жизнь здесь превратилось в ад, потому что я чувствую давление, которое оказывается на меня. Во время игр меня посещают плохие мысли. Это слишком сильно мешает мне, потому что я думаю о плохих вещах", - цитирует 24-летнего хавбека Expess.

Напомним, Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" Артуру. | soccernews.ru

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