Полузащитником каталонской "Барселоны" Андре Гомешем интересуются два топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летнего хавбека видеть в своих рядах желают лондонский "Тоттенхэм" и туринский "Ювентус". Учитывая, отсутствие стабильной игровой практики португальца в стане "сине-гранатовых", вполне возможно, что его отъезд из Барселоны состоится уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Барселона" намерена поднять сумму отступных за своего ведущего защитника. | soccernews.ru