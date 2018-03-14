Андре Гомешом интересуются три европейских топ-клуба

Полузащитником каталонской "Барселоны" Андре Гомешом интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, 24-летний хавбек "сине-гранатовых" привлек внимание к себе туринского "Ювентуса", "Милана" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, Бускетс высказался о проблемах Гомеша. | soccernews.ru