Андре Гомешом интересуются три европейских топ-клуба

Теги барселонаандре гомешмиланювентусманчестер юнайтед

Андре Гомешом интересуются три европейских топ-клубаПолузащитником каталонской "Барселоны" Андре Гомешом интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, 24-летний хавбек "сине-гранатовых" привлек внимание к себе туринского "Ювентуса", "Милана" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, Бускетс высказался о проблемах Гомеша. | soccernews.ru

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