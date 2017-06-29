Андре Хан перешел в "Гамбург"

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Андре Хан перешел в "Гамбург"

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Андре Хан стал игроком "Гамбурга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года.

26-летний Хан выступал за "Боруссию" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 19 голов. Ранее играл за "Обернойленд", "Кобленц", "Киккерс Оффенбах" и "Аугсбург". За сборную Германии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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