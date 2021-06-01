Андре Онана - приоритетная цель "Арсенала"

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Андре Онана - приоритетная цель "Арсенала"Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Аякса" Андре Онана входит в сферу интересов "Арсенала". Лондонский клуб сделал 25-летнего вратарь приоритетной трансферной целью.

Напомним, что в настоящее время Онана отбывает дисквалификацию за допинг, но летом уже сможет играть.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер успел сыграть 26 матчей во всех турнирах и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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