Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга

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Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга

"Аякс" потерял на год своего основного вратаря Андре Онану. Его дисквалифицировал УЕФА.

Сообщается, что футболист нарушил антидопинговые правила - в его организме был обнаружен фуросемид.

Камерунец принял запрещённое вещество в конце октября, выпив лекарство своей жены.

Онана и "Аякс" с вердиктом несогласны и готовят обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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