Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"



Немецкий полузащитник Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартака" даже в случае возобновления сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб больше не рассчитывает на футболиста, так как было принято решение не выкупать его трансфер у дортмундской "Боруссии" за восемь миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний Шюррле выступает за "Спартак" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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