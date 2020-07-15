Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб

Немецкий нападающий Андре Шюррле может перейти в "Беневенто", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов подписать контракт с футболистом, который покинул дортмундскую "Боруссии" и стал свободным агентом.

"Беневенто" вышел в Серию А и теперь хочет усилить состав.

В нынешнем сезоне 29-летний Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды. Форвард провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. "Красно-белые" имели право выкупить трансфер немца, но отказались от данной опции.

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