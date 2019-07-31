Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"

Теги спартак москваандре шюррлеборуссия дортмунд

Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле рассказал, что думает о своем переходе на правах аренды в "Спартак".

"Я очень взволнован, счастлив быть в Москве. Благодарен клубу за теплый прием.
Вперёд, "Спартак", - написал Шюррле в своем инстаграме.

 

28-летний Шюррле выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду "Фулхэму". Ранее немец играл за "Майнц", "Байер", "Челси" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, чемпион мира-2014. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Не пропустите: Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру. | http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов