Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле рассказал, что думает о своем переходе на правах аренды в "Спартак".



"Я очень взволнован, счастлив быть в Москве. Благодарен клубу за теплый прием.

Вперёд, "Спартак", - написал Шюррле в своем инстаграме.

28-летний Шюррле выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду "Фулхэму". Ранее немец играл за "Майнц", "Байер", "Челси" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, чемпион мира-2014. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Не пропустите: Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру. | http://soccernews.ru