Андре Шюррле станет игроком "Спартака" в скором времени

Теги спартак москваандре шюррлетрансферыборуссия дортмунд

Андре Шюррле станет игроком "Спартака" в скором времени

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле станет игроком "Спартака" в скором времени. В московском клубе он будет играть на правах аренды. Об этом сообщает РБК-Спорт.

По данным источника, 28-летний немецкий футболист должен прибыть в расположение красно-белых 29 или 30 июля.

Шюррле будет выступать в клубе на протяжении сезона-2019/20. Его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро, а оклад составит 3,5 миллиона евро в год.

Шюррле перешел в "Боруссию" в 2016 году за 30 млн евро. В минувшем сезоне футболист играл в "Фулхэме" на правах аренды, где забил 6 голов в 24 матчах АПЛ.

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